|
В Крыму прокомментировали намерение Украины обратиться в МУС из-за Крымского моста
21 февраля 2019, 18:54 • 116 • Украина
Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал заявление так называемого прокурора Крыма Гюндуза Мамедова о том, что Украина намерена обратиться в Международный уголовный суд (МУС) из-за строительства Крымского моста.
© www.most.life
«Они сами себе противоречат: сначала говорят, что моста нет, а потом — что конструкция якобы портит экологию», — сказал Черняк.
Его также удивило желание Киева обратиться именно в МУС, чьё решение не распространяется на Россию.
«Получат решение этого суда — и что дальше?» — добавил депутат.
Ранее адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал в беседе с RT заявление Мамедова.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 февраля 2019, 13:09
|
19 февраля 2019, 08:39
|
18 февраля 2019, 06:39
|
20 февраля 2019, 02:24
|
20 февраля 2019, 16:54
|
17 февраля 2019, 20:54
|
18 февраля 2019, 00:09