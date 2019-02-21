В Крыму прокомментировали намерение Украины обратиться в МУС из-за Крымского моста

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал заявление так называемого прокурора Крыма Гюндуза Мамедова о том, что Украина намерена обратиться в Международный уголовный суд (МУС) из-за строительства Крымского моста.

«Они сами себе противоречат: сначала говорят, что моста нет, а потом — что конструкция якобы портит экологию», — сказал Черняк.

Его также удивило желание Киева обратиться именно в МУС, чьё решение не распространяется на Россию.

«Получат решение этого суда — и что дальше?» — добавил депутат.

Ранее адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал в беседе с RT заявление Мамедова.