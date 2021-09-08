В Крыму призвали СБ ООН отреагировать на диверсию Украины с газопроводом

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал СБ ООН отреагировать на диверсию, организованную украинскими спецслужбами на газопроводе на полуострове.

Напомним, ранее стало известно о том, что диверсию на газопроводе в Крыму организовали украинские спецслужбы. Однако осуждающих действия Киева реплик со стороны Запада не последовало. Первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на это "вопиющее преступление украинских спецслужб в отношении Крыма".

Кроме того, в интервью, данном "РИА Новости", он также призвал "осудить киевские власти за политику террора в отношении мирных граждан". По мнению Фикса, уже "пора положить конец" политике произвола Киева.

Впрочем, на то, что на Западе отреагируют на диверсию Украины в Крыму, политик всё же не рассчитывает. Фикс напомнил, что и раньше на "бандитские дела" Киева западные страны не обращали внимания.

Однако у него нет сомнений, что заслуженное наказание диверсанты понесут.

Так, специалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ), расследующие инцидент, связанный с умышленным повреждением газопровода в селе Перевальном под Симферополем, считают, что диверсия была организована территориальным подразделением Главного управления разведки Минобороны Украины, а местные крымские татары из запрещённой организации выбраны в качестве исполнителей.

В настоящий момент все трое задержанных по подозрению в совершении диверсии на газопроводе дали признательные показания.

Такой поворот событий может вылиться в настоящую катастрофу для Украины, считает Алексей Филатов, подполковник запаса Управления "А" Центра специального назначения ФСБ России. В комментарии для Царьграда он подчеркнул, что эта диверсия может быть расценена как враждебный акт против какой-то инфраструктуры на территории нашей страны. Россия вправе принять ответные меры, заметил Филатов.