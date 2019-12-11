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В Крыму призвали ООН посетить полуостров и спасти свой авторитет
11 декабря 2019, 17:24 • 101 • Политика
Миссия ООН должна посетить Крым, чтобы впредь не допускать распространение дезинформации в мире о полуострове, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
Он отметил, что принятие украинской резолюции о «милитаризации Крыма» подорвало авторитет ООН.
«ООН на протяжении пяти лет принимает различного рода провокационные резолюции по Крыму, полные дезинформации. Всему этому пора положить конец. В ООН должны вспомнить принципы, по которым создавалась эта структура, и отправить в Крым миссию. Это позволит не только удостовериться в законности воссоединения Крыма с Россией, но и спасти подорванный авторитет организации», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».
Парламентарий также добавил, что крымчане окажут радушный прием миссии, если визит будет согласован по линии российского МИДа.
9 декабря Генеральная ассамблея ООН во второй раз приняла в резолюцию Украины «проблему милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.
За документ проголосовали 63 страны, 19 выступили против, а 66 воздержались. В тексте проекта Россию призывают вывести военных с полуострова, а международные организации — воздержаться от поездок в Крым без разрешения Киева.
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.
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