В Крыму призвали ООН посетить полуостров и спасти свой авторитет

Миссия ООН должна посетить Крым, чтобы впредь не допускать распространение дезинформации в мире о полуострове, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Он отметил, что принятие украинской резолюции о «милитаризации Крыма» подорвало авторитет ООН.

«ООН на протяжении пяти лет принимает различного рода провокационные резолюции по Крыму, полные дезинформации. Всему этому пора положить конец. В ООН должны вспомнить принципы, по которым создавалась эта структура, и отправить в Крым миссию. Это позволит не только удостовериться в законности воссоединения Крыма с Россией, но и спасти подорванный авторитет организации», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».

Парламентарий также добавил, что крымчане окажут радушный прием миссии, если визит будет согласован по линии российского МИДа.

9 декабря Генеральная ассамблея ООН во второй раз приняла в резолюцию Украины «проблему милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

За документ проголосовали 63 страны, 19 выступили против, а 66 воздержались. В тексте проекта Россию призывают вывести военных с полуострова, а международные организации — воздержаться от поездок в Крым без разрешения Киева.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.