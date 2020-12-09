В Крыму призвали ФРГ выступить за снятие антироссийских санкций

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал неизбежным провал санкционной политики западных стран в отношении России и призвал Германию «проснуться».

«Это закономерный процесс и неизбежное явление. Санкционная политика не привела к тем результатам, которые ждали их зачинщики. Запугать Россию невозможно, экономически загнать в угол — тоже бесполезно. Нужно договариваться и снимать санкции, так как они в первую очередь вредят бизнесу самой Германии», — приводит в среду, 9 декабря, «РИА Новости» его слова.

Гемпель добавил, что санкции для РФ оказались не более чем «сотрясанием воздуха». Западные страны потеряли российские рынки сбыта своей продукции, отметил он.

«Германия первая должна проснуться и выступить за снятие западных санкций против России», — подчеркнул он.

8 декабря немецкие депутаты прибыли с визитом в Москву. В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым спикер фракции «Альтернатива для Германии» по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель заявил, что политика санкций против России провалилась и правительство Германии должно признать это.

Хампель подчеркнул, что в результате неправильной санкционной политики правительства Германии пострадали обе страны и «не в последнюю очередь немецкая экономика».

Ранее, 7 декабря, стало известно, что лидеры стран — членов Евросоюза на саммите 10–11 декабря продлят на полгода экономические санкции против России. Срок действия введенных ранее санкций в отношении РФ истечет 31 января 2021 года.