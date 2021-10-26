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В Крыму призвали Амстердам не отдавать скифское золото "проходимцам"

26 октября 2021, 21:05  •  81 • Политика
В Крыму призвали Амстердам не отдавать скифское золото "проходимцу", который постоянно чего-то требует. Так депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал решение суда Амстердама передать Украине музейную коллекцию полуострова.
Парламентарий напомнил, что скифское золото никогда не принадлежало Украине, оно всегда было крымским.
Принцип простой: взял вещь на выставку - верни обратно хозяину, а не проходимцу, который на каждом углу кричит, что ему весь мир должен,
- отметил Бальбек в разговоре с "Радиоточкой НСН".
Он выразил надежду, что крымские юристы смогут оспорить решение голландского суда. В то же время депутат сомневается в перспективах этой тяжбы. По его словам, Европа подстраивает закон под сиюминутные политические нужды и готова поддерживать Украину даже там, где она не права.
Скриншот: Telegram/Радиоточка НСН
Ранее сообщалось, что суд Амстердама постановил вернуть "украинскому народу" коллекцию скифского золота, которая была передана крымскими музеями для выставки в Нидерландах. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сначала Киев "вернёт" скифское золото, а потом и весь Крым.
Телеведущая Тина Канделаки заметила, что Нидерланды фактически ограбили Крым, передав его экспонаты чужой стране.

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