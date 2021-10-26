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В Крыму призвали Амстердам не отдавать скифское золото "проходимцам"
26 октября 2021, 21:05 • 81 • Политика
В Крыму призвали Амстердам не отдавать скифское золото "проходимцу", который постоянно чего-то требует. Так депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал решение суда Амстердама передать Украине музейную коллекцию полуострова.
Парламентарий напомнил, что скифское золото никогда не принадлежало Украине, оно всегда было крымским.
- отметил Бальбек в разговоре с "Радиоточкой НСН".
Он выразил надежду, что крымские юристы смогут оспорить решение голландского суда. В то же время депутат сомневается в перспективах этой тяжбы. По его словам, Европа подстраивает закон под сиюминутные политические нужды и готова поддерживать Украину даже там, где она не права.
Скриншот: Telegram/Радиоточка НСН
Ранее сообщалось, что суд Амстердама постановил вернуть "украинскому народу" коллекцию скифского золота, которая была передана крымскими музеями для выставки в Нидерландах. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что сначала Киев "вернёт" скифское золото, а потом и весь Крым.
Телеведущая Тина Канделаки заметила, что Нидерланды фактически ограбили Крым, передав его экспонаты чужой стране.
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