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В Крыму припомнили Байдену блокаду после слов о правах человека

01 июня 2021, 23:30  •  51 • Политика
Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
От американского лидера ожидают последовательности в заявлениях
Глава Соединенных Штатов Джо Байден обязан должным образом отреагировать на массовые нарушения прав человека в Крыму, население которого пострадало от санкционных мер и блокады со стороны Украины и Запада. Соответствующее заявление сделал постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
Ранее президент США сообщил, что намерен затронуть тему о правах человека в России на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Глава американского государства заявил, что не намерен оставаться в стороне и позволять кому-либо нарушать эти нормы.
Мурадов выразил надежду, комментируя слова президента США, что Байден сможет проявить принципиальность по вопросу прав человека в Крыму, жители которого пострадали от ограничений со стороны западных государств и Украины, блокировавшей доступ к воде и иным природным ресурсам. Также постпред напомнил, что свободу передвижения и распространения информации на полуострове пытаются ограничить извне.
Так, Мурадов отметил, что незаконные действия Запада и Украины не соответствуют Уставу ООН и Всемирной декларации о правах человека, а также иным международным документам. Обращения крымчан по этому поводу были проигнорированы, передает РИА "Новости".
"Может быть, Джо Байден услышит, что и жизни крымчан имеют значение?" – задался вопросом политик.
Ранее заместитель официального представителя российского МИД Марии Захаровой Илья Тимохов заявил, что Киев не собирается отказываться от идеи наказания жителей Крыма за воссоединение с РФ. Политика украинских властей по этому вопросу может стать причиной гуманитарного коллапса, уверен дипломат.

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