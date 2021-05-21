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В Крыму пригрозили США не признать суверенитет над Аляской: "Пусть доказывают"

21 мая 2021, 09:45  •  40 • Политика
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя законопроект, запрещающий властям США признавать суверенитет России над Крымом, предложил встречный документ. Политик пригрозил США не признать суверенитет над Аляской: "Пусть доказывают всему миру".
Ранее комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, согласно которому американским властям запрещается признавать суверенитет России над Крымом.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором абсолютное большинство жителей высказались за возвращение. На Украине, а также в США и Евросоюзе итоги референдума до сих пор не признают, а Крым считают "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Москва же в этом вопросе давно поставила точку.
Американский законопроект возмутил крымчан. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил встречный запрет. Он пригрозил принять и распространить по всему миру "документ о непризнании суверенитета США над Аляской".
"Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру", - отметил политик в интервью "РИА Новости".

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