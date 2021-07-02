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В Крыму приготовились к массовому исходу жителей с Украины

02 июля 2021, 14:45  •  421 • Политика
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал жителей полуострова приготовиться к массовому исходу жителей с Украины.
Таким образом он прокомментировал принятый на Украине закон о коренных народах, который в неотложном порядке внёс в Раду президент Незалежной Владимир Зеленский. Дело в том, что в перечень коренных народов страны не включили самую многочисленную часть населения - русских.
В комментарии к ситуации для "РИА Новости" председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что в Крыму должны сделать всё для того, "чтобы принять и интегрировать своих соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться (с Украины. - Ред.) в индивидуальном порядке".
По словам парламентария, у русскокультурного населения Украины отняли язык, культуру, историю, сделав людьми второго сорта.

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