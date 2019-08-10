|
В Крыму пригласили депутатов Рады посетить полуостров
10 августа 2019, 12:09 • 77 • Украина
Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил лидера украинской партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрия Бойко и делегацию украинских депутатов посетить полуостров для формирования однозначной позиции по российскому статусу Крыма.
РИА Новости
«Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами», — заявил он.
По его словам, Бойко должен сформировать чёткую позицию по Крыму и запретить членам своей партии, «пришедшей к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией», делать «провокационные и несогласованные» заявления.
Гемпель добавил, что в случае согласования визита украинской стороны по линии МИД России представители Крыма готовы встретить делегацию.
Таким образом Гемпель прокомментировал заявление депутата от партии Бойко Олега Волошина о том, что Россия якобы является «воюющей стороной по вопросу Крыма».
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 августа 2019, 18:09
|
09 августа 2019, 03:54
|
07 августа 2019, 03:09
|
09 августа 2019, 00:39
|
05 августа 2019, 18:24
|
09 августа 2019, 02:09
|
07 августа 2019, 06:24