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В Крыму пригласили депутатов Рады посетить полуостров

10 августа 2019, 12:09  •  77 • Украина
Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил лидера украинской партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрия Бойко и делегацию украинских депутатов посетить полуостров для формирования однозначной позиции по российскому статусу Крыма.
 
РИА Новости
 

«Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами», — заявил он.

По его словам, Бойко должен сформировать чёткую позицию по Крыму и запретить членам своей партии, «пришедшей к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией», делать «провокационные и несогласованные» заявления.

Гемпель добавил, что в случае согласования визита украинской стороны по линии МИД России представители Крыма готовы встретить делегацию.

Таким образом Гемпель прокомментировал заявление депутата от партии Бойко Олега Волошина о том, что Россия якобы является «воюющей стороной по вопросу Крыма».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией.

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