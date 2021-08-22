В Крыму придумали ответ на новые санкции Украины

Как известно, вчера украинское правительство разразилось новыми санкциями. На этот раз решили бить точечно в Крым, точнее по ряду государственных служащих и видных деятелей полуострова. Это стало продолжением недавно начавшегося на Украине карнавала санкций, в котором приняли участие все, кому не лень.Понятно, что полуострову от этого ни горячо, ни холодно, однако многим уже начинает надоедать такое назойливое бросание щебнем по шиферу.«Злобная отрыжка «Крымской платформы», бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом», - вот как охарактеризовал новый пакет санкций советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.Правда, Крючков предложил перестать ограничиваться одними насмешками, а действиями показать, что старания Украины никогда не увенчаются успехом. Методов много, но хочется чего-то особенного, чтобы сразу и доходчиво.Судя по всему, муза справедливости посетила Олега Крючкова, поэтому он предложил следующее:«Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать (...) А поместья других украинских политиков передать крымским газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам для создания домов отдыха и пансионатов»Действительно, а почему бы и нет? Взять всю эту недвижимость и пустить на благое дело. Если украинские политики хотят, пусть приезжают и её забирают, но тогда домой им хода уже не будет. Тогда зачем им вообще дома в Крыму? В общем, крымчанам они нужнее будут. Баш на баш.