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В Крыму придумали ответ на новые санкции Украины
22 августа 2021, 01:00 • 135 • Украина
Понятно, что полуострову от этого ни горячо, ни холодно, однако многим уже начинает надоедать такое назойливое бросание щебнем по шиферу.
«Злобная отрыжка «Крымской платформы», бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом», - вот как охарактеризовал новый пакет санкций советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
Правда, Крючков предложил перестать ограничиваться одними насмешками, а действиями показать, что старания Украины никогда не увенчаются успехом. Методов много, но хочется чего-то особенного, чтобы сразу и доходчиво.
Судя по всему, муза справедливости посетила Олега Крючкова, поэтому он предложил следующее:
«Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать (...) А поместья других украинских политиков передать крымским газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам для создания домов отдыха и пансионатов»
Действительно, а почему бы и нет? Взять всю эту недвижимость и пустить на благое дело. Если украинские политики хотят, пусть приезжают и её забирают, но тогда домой им хода уже не будет. Тогда зачем им вообще дома в Крыму? В общем, крымчанам они нужнее будут. Баш на баш.
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