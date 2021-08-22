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В Крыму придумали ответ на новые санкции Украины

22 августа 2021, 01:00  •  135 • Украина
Как известно, вчера украинское правительство разразилось новыми санкциями. На этот раз решили бить точечно в Крым, точнее по ряду государственных служащих и видных деятелей полуострова. Это стало продолжением недавно начавшегося на Украине карнавала санкций, в котором приняли участие все, кому не лень.

Понятно, что полуострову от этого ни горячо, ни холодно, однако многим уже начинает надоедать такое назойливое бросание щебнем по шиферу.

«Злобная отрыжка «Крымской платформы», бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом», - вот как охарактеризовал новый пакет санкций советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Правда, Крючков предложил перестать ограничиваться одними насмешками, а действиями показать, что старания Украины никогда не увенчаются успехом. Методов много, но хочется чего-то особенного, чтобы сразу и доходчиво.

Судя по всему, муза справедливости посетила Олега Крючкова, поэтому он предложил следующее:

«Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать (...) А поместья других украинских политиков передать крымским газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам для создания домов отдыха и пансионатов»

Действительно, а почему бы и нет? Взять всю эту недвижимость и пустить на благое дело. Если украинские политики хотят, пусть приезжают и её забирают, но тогда домой им хода уже не будет. Тогда зачем им вообще дома в Крыму? В общем, крымчанам они нужнее будут. Баш на баш.

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