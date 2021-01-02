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В Крыму предупредили Украину о потере нескольких областей
02 января 2021, 13:40 • 98 • Политика
Нацистские взгляды доведут страну до развала, считает Аксенов
Украина может лишиться юго-восточных областей из-за бандеровской и русофобской идеологии. Об этом предупредил глава Крыма Сергей Аксенов.
В первый день нового года в центре Киева прошло шествие националистов, приуроченное к 112 дню рождения Степана Бандеры. На мероприятие пришли около двух тысяч человек.
Аксенов назвал это сборище "нацистским шабашем" и заявил, что подобная идеология погубит Украину в будущем.
"Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни", – написал он на своей странице в "Вконтакте".
По его словам, "бандеровщина" стала "смертельной заразой" Украины, которая привела к крушению государственности страны. Сейчас официальный Киев делает все возможное, чтобы этот процесс продолжался и стал необратимым.
Глава Крыма отметил, что также нацизм стал инструментом подчинения Украины внешним игрокам, поскольку эта идеология "выросла не на украинской земле, а была, как искусственный вирус, создана в "идеологических" лабораториях и занесена с Запада".
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