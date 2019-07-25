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В Крыму предостерегли Киев от игры в антироссийские санкции

25 июля 2019, 16:09  •  12 • Политика
Властям Украины следует перестать «играться» с антироссийскими санкциями, чтобы избежать печальных последствий для своей страны, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара в четверг, 25 июля.
«Если для нас это просто меры, которые точно не повлияют на Российскую Федерацию и Республику Крым, то наши зеркальные санкции очень болезненно ударят по и так слабейшей украинской экономике», — сказал политик, его слова приводит «РИА Новости».
Депутат обратил внимание, что Москва достаточно сдержанно реагировала на санкции со стороны Киева и если всё же решит принять резкие и серьезные меры, то украинская экономика рухнет.
«Но Россия ведет достаточно сдержанную политику, воспринимая Украину не просто как политический режим, а прежде всего как братский украинский народ», — резюмировал Ганжара.
Днем ранее Украина вновь предложила расширить антироссийские санкции. Под ограничения предложено подвести 24 предприятия, которые работают над газопроводом из Краснодарского края в Крым. В Киеве считают, что они своей деятельностью создают угрозу суверенитету украинского государства, отмечает «Газета.Ру».

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