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В Крыму предложили Зеленскому узаконить нынешние границы Украины

14 сентября 2019, 10:39  •  118 • Украина
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы Украины без полуострова и Донбасса.
 
©president.gov.ua
 

По его словам, новые украинские власти должны признать, что Крым невозможно вернуть. По мнению Константинова, также Киеву «невозможно вернуть Донбасс, после того, как там убили людей».

«Донбасс — это уже особая территория, которую тоже им пора забыть. Поэтому им стоит провести референдум и узаконить нынешние реальные границы Украины», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил о намерении «бороться» за Крым «не только словами».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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