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В Крыму предложили Украине «вычерпать Азовское море»
20 июля 2018, 11:24 • 56 • Украина
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил украинским военным не минировать, а попытаться вычерпать Азовское море.
© РИА Новости
«Такие предложения могут рождаться только в состоянии умопомрачения. Я бы ему предложил рассмотреть такую версию: чтобы не тратить взрывчатку, которой, видимо, не очень много на Украине, попытаться вычерпать Азовское море», — сказал РИА Новости Иоффе.
Ранее бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил о необходимости минирования Азовского моря для предотвращения потерь в будущем от, как ему представляется, деятельности российских военных кораблей. По его словам, речь идёт не о классических морских минах, которые имеют ограничения по глубине.
18 июля президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении бороться с досмотром украинских судов российскими пограничниками в Керченском проливе, отметив, что дал соответствующие указания. Он добавил, что отдал необходимые приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба и командующему ВМС.
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