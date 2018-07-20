Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МВД Украины рассказали о задачах погранслужбы по Донбассу
Результат переговоров в Хельсинки: артудары под Докучаевском и пакет военной пом...
Захар Прилепин - Ксении Собчак: «Да, я убивал людей. Это такая работа»
Стремительно краснеющая страна
Главная / Украина

В Крыму предложили Украине «вычерпать Азовское море»

20 июля 2018, 11:24  •  56 • Украина
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил украинским военным не минировать, а попытаться вычерпать Азовское море.
 
© РИА Новости
 

«Такие предложения могут рождаться только в состоянии умопомрачения. Я бы ему предложил рассмотреть такую версию: чтобы не тратить взрывчатку, которой, видимо, не очень много на Украине, попытаться вычерпать Азовское море», — сказал РИА Новости Иоффе.

Ранее бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил о необходимости минирования Азовского моря для предотвращения потерь в будущем от, как ему представляется, деятельности российских военных кораблей. По его словам, речь идёт не о классических морских минах, которые имеют ограничения по глубине.

18 июля президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении бороться с досмотром украинских судов российскими пограничниками в Керченском проливе, отметив, что дал соответствующие указания. Он добавил, что отдал необходимые приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба и командующему ВМС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

56
Источник
Похожие новости
20 июля 2018, 01:39
В МВД Украины рассказали о задачах погранслужбы по Донбассу
20 июля 2018, 01:39
Квартира, две машины и гараж-эллинг: украинский суд арестовал имущество Кирилла Вышинского
20 июля 2018, 11:24
СМИ: Путин предложил Трампу организовать референдум по Донбассу

20 июля 2018, 11:24
В СБУ начали проверку в отношении сотрудников «ДнепрАзота» из-за ситуации с хлором
19 июля 2018, 12:39
СБУ запретила въезд в страну председателю СЖР Владимиру Соловьёву
19 июля 2018, 15:54
Путин призвал задуматься о последствиях в случае вступления Украины и Грузии в НАТО
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 июля 2018, 05:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 15.07.18
19 июля 2018, 22:39
Ситуация в Донбассе: Киев дал приказ
18 июля 2018, 14:09
Россия вынудила американцев закрыть свою базу в Сирии
18 июля 2018, 02:24
Порошенко поручил силовым ведомствам пресечь досмотр украинских судов в Азовском море
16 июля 2018, 19:12
Tpaмп и Пyтин в Xeльcинcкe. A мы тут гдe?
13 июля 2018, 23:24
Топливный отток: как Киев борется с прокладкой российских газопроводов в обход Украины
15 июля 2018, 04:54
О том, как Россия победила на ЧМ-2018
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.