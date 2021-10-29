Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов считает, что по итогам проверки нужно возбудить уголовное дело после решения суда Нидерландов передать коллекцию "скифского золота" Украине. Фактически России предложили создать небывалый международный прецедент, ведь отвечать, судя по всему, придётся тому, кто вынес решение, - суду.

Напомним, после того как суд в Нидерландах принял решение передать "скифское золото", принадлежавшее крымским музеям, Украине, глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения коллекций обратно Крыму.

Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов полагает, что по итогам проверки должно быть возбуждено уголовное дело по факту хищения коллекции. Крымские музеи, чью коллекцию как раз и собрались передать Незалежной, эксперт в интервью РИА Новости предложил признать "потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов".

Впрочем, кто эти "неустановленные лица", установить как раз-таки легко. Судя по предложению Молохова, речь может идти о тех, кто принял роковое решение по "скифскому золоту". А это - суд. Если развитие ситуации пойдёт по тому сценарию, что предположил эксперт, то это может создать небывалый международный прецедент.