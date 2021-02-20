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В Крыму потребовали от Запада прекратить "демонстративное" молчание о водной блокаде
20 февраля 2021, 11:15 • 93 • Политика
На полуострове призвали Европу публично озвучить свою позицию
Западные страны и международным организациям пора прекратить молчать о водной блокаде Крыма, которую устроила Украина.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Запад наконец публично озвучить свою позицию. Также глава крымского парламента пообещал обратиться в Генпрокуротуру РФ с просьбой о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида, пишет РИА "Новости".
Гемпель крайне возмущен злобным отношением Киева к крымчанам, однако это чувство вполне объяснимо, чего нельзя сказать о "демонстративном" молчании международных организаций, которые часто отождествляют себя с защитниками демократии во всем мире.
"Сейчас настало время прервать свое демонстративное молчание и публично озвучить позицию насчет водной блокады Крыма", – призвал Гемпель.
В том случае, если это не произойдет, бездействие мирового сообщества можно будет расценить как поддержку "человеконенавистнической политики Киева".
Ранее стало известно, что Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале для полной остановки подачи воды в Крым.
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