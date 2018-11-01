|
В Крыму потребовали от Украины компенсацию за нанесённый полуострову ущерб
01 ноября 2018, 11:39 • 105 • Украина
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Украины должны выплатить Крыму компенсацию за нанесённый региону за последние годы ущерб.
© Serguei Fomine globallookpress.com
Как он сказал РИА Новости, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Всё это прошло с соблюдением международных норм права и волеизъявления народа, поэтому крымчане Украине ничего не должны.
«На мой взгляд, наоборот, Украина должна компенсировать те убытки, которые крымчане понесли за последние годы в результате враждебной политики нынешней киевской власти. Речь идёт об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокадах», — отметил Гемпель.
Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена получить от России €100 млрд компенсации за Крым.
Подпишитесь на нас
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
28 октября 2018, 16:54
|
28 октября 2018, 16:54
|
30 октября 2018, 07:54
|
30 октября 2018, 14:24
|
28 октября 2018, 10:24
|
28 октября 2018, 20:09
|
30 октября 2018, 20:54