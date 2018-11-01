В Крыму потребовали от Украины компенсацию за нанесённый полуострову ущерб

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Украины должны выплатить Крыму компенсацию за нанесённый региону за последние годы ущерб.

Как он сказал РИА Новости, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Всё это прошло с соблюдением международных норм права и волеизъявления народа, поэтому крымчане Украине ничего не должны.

«На мой взгляд, наоборот, Украина должна компенсировать те убытки, которые крымчане понесли за последние годы в результате враждебной политики нынешней киевской власти. Речь идёт об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокадах», — отметил Гемпель.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена получить от России €100 млрд компенсации за Крым.