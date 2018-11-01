Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стала известна суть российских санкций против Украины
О пропагандистах, отмopoзках и не только
Неоценённые риски: выделенные Вашингтоном средства на гумпомощь сирийцам могли п...
Россия ввела ответные санкции в отношении Украины
Главная / Украина

В Крыму потребовали от Украины компенсацию за нанесённый полуострову ущерб

01 ноября 2018, 11:39  •  105 • Украина
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Украины должны выплатить Крыму компенсацию за нанесённый региону за последние годы ущерб.
 
© Serguei Fomine globallookpress.com
 

Как он сказал РИА Новости, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Всё это прошло с соблюдением международных норм права и волеизъявления народа, поэтому крымчане Украине ничего не должны.

«На мой взгляд, наоборот, Украина должна компенсировать те убытки, которые крымчане понесли за последние годы в результате враждебной политики нынешней киевской власти. Речь идёт об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокадах», — отметил Гемпель.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена получить от России €100 млрд компенсации за Крым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

105
Источник
Похожие новости
31 октября 2018, 12:54
В Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения
01 ноября 2018, 11:39
В Крыму потребовали от Украины компенсацию за нанесённый полуострову ущерб
31 октября 2018, 19:27
Усик хочет провести поединок с Джошуа на «Уэмбли»

31 октября 2018, 16:10
На Украине испытали новый миномётный комплекс
31 октября 2018, 16:10
Умер народный артист Украины Эдуард Митницкий
31 октября 2018, 12:54
На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии -...
01 ноября 2018, 08:39
Глава МИД Британии пригрозил России "высокой ценой", перепутав ее с Китаем
01 ноября 2018, 05:24
«Лицензия на убийство»: Украинское правительство обвинили в желании оставить людей зи...
01 ноября 2018, 05:24
В США раскритиковали наш флот с безопасного расстояния
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
28 октября 2018, 16:54
«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум
30 октября 2018, 07:54
«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзойти С-500
30 октября 2018, 14:24
«Афера века» рукой Кремля: В Киеве решили скрыть распил нефтепровода - военкор
28 октября 2018, 10:24
Только не в России: Грузия голосует за нового президента
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.