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В Крыму посмеялись над новым планом Киева по «возвращению» полуострова

16 августа 2021, 08:15  •  122 • Украина

В Крыму отреагировали на очередной план Украины по «возвращению» полуострова.

Если кто вдруг пропустил, то глава украинского МИД Дмитрий Кулеба озвучил весьма интересный афоризм в контексте возвращения Крыма, процитировав индийского политика-пацифиста Махатмы Ганди:

«Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете»

Это могло бы звучать пафосно и, быть может, даже угрожающе, но точно не в контексте возвращения Крыма в состав Украины. Ну и естественно, Кулеба полон уверенности, что Россия находится уже на третьей стадии – борьбе, и уже скоро перейдет к четвертой, то есть – отдаст Крым. Порой даже завидую украинским политикам, которые с такой уверенностью несут такой бред.

Ну и конечно, мимо такого высказывания не прошла и глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, которая назвала слова Кулебы «геополитической несуразностью и абсурдом», которые ей даже смешно слышать. Гридчина считает, что каждый из последних министров иностранных дел отлично вписался бы в «Кривое зеркало», поэтому она предложила просто наблюдать за происходящим и смеяться. Да и действительно – что тут остается?

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