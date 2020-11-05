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В Крыму посмеялись над киевским саммитом по "возвращению" полуострова

05 ноября 2020, 20:25  •  73 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мероприятие затеяли провести в мае грядущего года
Власти Незалежной впустую тратят время, организовывая различные мероприятия по теме "возвращения" Крыма, они просто блефуют. Так прокомментировал глава госкомитета Республики по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев очередную затею киевского режима.
Напомним, утром в четверг, 5 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге объявил о проведении в мае 2021 г. в столице соборной международного саммита "крымской платформы", на котором будет обсуждаться вопрос "возвращения" полуострова.
"Проведение саммита – это очередной блеф со стороны украинских властей, который не будет иметь вообще никаких последствий. Даже если Киеву и удастся кого-то собрать для участия в этом весьма сомнительном мероприятии, то это будет не более, чем пустая трата времени", – цитирует РИА "Новости" крымчанина.
Кангиев подчеркнул, что Москва не собирается с кем бы то ни было обсуждать статус российских территорий. По его словам, подобные прожекты Киева заведомо провальны и вызывают лишь иронию, они безразличны населению полуострова. Он посчитал сомнительным возможное участие других государств в украинском мероприятии.
Отметим, что на сегодняшнем брифинге пан Кулеба выразил надежду на скорую победу над коронавирусом, что позволит Незалежной успешно провести вышеозначенный саммит. Он заявил, что "Крымская платформа" развивается динамично и Киев следит за ситуацией на полуострове, пишет Корреспондент.net.
О создании деятелями Незалежной некой стратеги "деоккупации" Крыма впервые сообщила замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова в июле текущего года. Украинские дипломаты подготовили план, в который стремятся вовлечь своих западных союзников. В первую очередь, участвовать в "деоккупации" российского региона Киев зазвал Польшу, которой отвели роль одной из рулевых в процессе.

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