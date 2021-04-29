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В Крыму попросили возбудить дело против 12 граждан Украины из-за блокад полуострова

29 апреля 2021, 16:05  •  15 • Политика
Власти Крыма обратились к следственным органам России с просьбой возбудить уголовное дело против 12 украинских граждан из-за блокад республики. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.
«[Просим СК и ФСБ] провести процессуальную проверку, возбудить уголовное дело в отношении граждан Сенченко Андрея Владиленовича, Джемилева Мустафы, Чубарова Рефата Абдурахмановича, Бабина Бориса Владимировича, Порошенко Петра Алексеевича, Ислямова Ленура Эдемовича, Сташука Василия Андреевича, Луценко Игоря Викторовича, Поросюка Владимира Зиновьевича, Путилова Андрея Станиславовича, Воробьева Александра Степановича, Кравчука Леонида Макаровича», — сказал он.
20 апреля крымский парламент передал в Следственный комитет (СК) РФ материалы по водной блокаде полуострова. Уточняется, что предварительный ущерб сельскому хозяйству из-за водной блокады оценивается в 200 млрд рублей.
Ранее, 16 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, что в отношении Крыма в 2014 году помимо водной были установлены блокада транспортного сообщения и энергетическая блокада.
После воссоединения в 2014 году Крыма с Россией по итогам референдума подача воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке. В Киеве считают, что власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны.
Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Президент России Владимир Путин отмечал, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.
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