В Крыму полагают, что Зеленскому уже вынесли смертный приговор - СМИ

Крымский блогер Александр Горный высказался о президентстве Владимира Зеленского.

Он отметил, что такой поворот на политической арене достаточно неожиданный, но это не отменяет факта того, что в стране теперь легитимный президент с колоссальным рейтингом.

Горный полагает, что Зеленский начал демонстрировать совершенно новый подход в политике на постсоветском пространстве, где, как и в шоу-бизнесе, капитализация политика определяется не столько материальными активами, сколько нематериальными.

Горный считает, что у Украины появился шанс зарабатывать без трубопроводов, природных богатств и других материальных ценностей. Правда, не уточняет, как именно.

Тем не менее Горный упрекает нового президента в начавшемся головокружении от успеха. Это выражается, по его мнению, "в резких, популистских и довольно неосторожных заявлениях, с выкручиванием гениталий украинскому политическому и олигархическому олимпу под общенародное улюлюканье".

Горный предполагает, что эта ошибка может стать роковой для артиста — и кто-то из элит уже вынес ему смертный приговор. Автор обращает внимание на то, что на Украине в последние годы было не одно политическое убийство.

"Понимает ли это Зеленский, или он в своём космосе?" — задается вопросом автор.

Отмечает блогер и непоследовательные высказывания главы Незалежной о Крыме и Донбассе. Здесь автор указывает на очередное заигрывание с крымскими татарами и считает глупыми обещания им. Блогер уверен — это наигрубейшая ошибка, которая отвернет от него 89% крымчан, многие из которых сейчас ему симпатизируют.

Помимо элит, по мнению Горного, Зеленскому также угрожают радикалы. Сможет ли Зеленский зачистить их? Для этого ему нужна безоговорочная поддержка силовиков, а такой вариант маловероятен.

Как пишет Горный, Зеленскому придётся "не только выворачивать голову на Запад, но и выстраивать отношения с Россией и лично с Путиным". Как считает блогер, последнее будет осуществить непросто.

Информация дана "Эхом Москвы".