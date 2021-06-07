В Крыму побрезговали украинской водой: "Грязная"

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове просочившуюся через дамбу из Украины воду использовать не будут. "Грязная", - объяснил он причину.

Ранее украинские СМИ написали, что дамба на 91-м километре Северо-Крымского канала пропускает воду. Эта преграда была специально возведена в 2014 году, чтобы создать дефицит воды в Крыму.

Константинов назвал ложью сообщение о прорыве дамбы, но добавил, что украинская вода Крыму не нужна.

"Нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная", - подчеркнул он.

В эфире телеканала "Россия 24" председатель парламента Крыма объяснил, что на Украине давным-давно не отслеживают соблюдение санитарных норм.

"Мы категорически против такой воды, мы не будем её себе брать", - произнёс Владимир Константинов.

В Крыму удалось смягчить ограничения по подаче воды населению, которые действовали в некоторых городах на полуострове во время засухи прошлых лет. На изменении ситуации к лучшему повлияла реализация плана правительства России, отметил представитель республики.

Ранее водоснабжение Крыма осуществлялось по Северо-Крымскому каналу. В 2014 году, когда жители полуострова и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды этим способом. Фактически это стало водной блокадой Крыма, так как Северо-Крымский канал обеспечивал до 90% потребностей автономии.

На протяжении нескольких лет приходилось использовать только водохранилища естественного стока и подземных источников. В 2020 году было мало осадков и снега, что вызвало засуху. Власти Алушты, Ялты и Симферополя были вынуждены ввести графики подачи питьевой воды.