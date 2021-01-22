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В Крыму ответили желающему посетить полуостров Кравчуку

22 января 2021, 18:35  •  313 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: x99/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В парламенте республики сообщили, что местные власти всегда приветствуют въезд для всех желающих
Экс-президент Украины, действующий представитель Незалежной в переговорах по урегулированию ситуации на территории Донбасса Леонид Кравчук может приехать в Крыму. Полуостров всегда готов принять всех желающих, сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Кравчук признался, выступая в эфире украинского телевидения, что желает посетить Крым, однако вряд ли испытает от этого "большое удовлетворение". Также первый президент Украины выразил уверенность в том, что российская сторона не сможет позитивно оценить его визит.
По словам Гемпеля, полуостров всегда готов принять всех гостей, готовых к взвешенной оценке обстановки в регионе. А после поездки, уверен парламентарий, Кравчук, вероятнее всего, признается, что проведение референдума в 2014 году для крымчан было верным решением, нацеленным на возвращение домой.
При официальном визите экс-главе Незалежной придется согласовать поездку с российским МИД.
"Главное, чтобы у него хватило мужества признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму", – заявил парламентарий в интервью РИА Новости.
Ранее Кравчук обвинил Россию в военном конфликте на территории Донбасса, пригрозив Москве санкциями.

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