|
В Крыму ответили желающему посетить полуостров Кравчуку
22 января 2021, 18:35 • 313 • Политика
В парламенте республики сообщили, что местные власти всегда приветствуют въезд для всех желающих
Экс-президент Украины, действующий представитель Незалежной в переговорах по урегулированию ситуации на территории Донбасса Леонид Кравчук может приехать в Крыму. Полуостров всегда готов принять всех желающих, сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Кравчук признался, выступая в эфире украинского телевидения, что желает посетить Крым, однако вряд ли испытает от этого "большое удовлетворение". Также первый президент Украины выразил уверенность в том, что российская сторона не сможет позитивно оценить его визит.
По словам Гемпеля, полуостров всегда готов принять всех гостей, готовых к взвешенной оценке обстановки в регионе. А после поездки, уверен парламентарий, Кравчук, вероятнее всего, признается, что проведение референдума в 2014 году для крымчан было верным решением, нацеленным на возвращение домой.
При официальном визите экс-главе Незалежной придется согласовать поездку с российским МИД.
"Главное, чтобы у него хватило мужества признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму", – заявил парламентарий в интервью РИА Новости.
Ранее Кравчук обвинил Россию в военном конфликте на территории Донбасса, пригрозив Москве санкциями.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
313
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 января 2021, 08:50
|
18 января 2021, 00:55
|
19 января 2021, 14:30
|
22 января 2021, 01:10
|
17 января 2021, 01:05
|
21 января 2021, 07:45
|
16 января 2021, 10:25