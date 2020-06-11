В Крыму ответили устыдившему Россию Зеленскому

К президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за отношение Киева к Крыму, выразил мнение в четверг, 11 июня, вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов

«Должно прийти раскаяние. Раскаяние за ложь и клевету в адрес Крыма и крымчан, за бесконечные блокады (водную, энергетическую, транспортную, продовольственную), нацеленные на создание гуманитарной катастрофы, за разрыв крайне выгодных для Украины экономических связей с Россией, без которых она и выжить-то не может, за попытки уничтожения в сознании украинцев нашей общей исторической памяти и погружение украинского народа во мрак полунацистского угара», — приводит его слова «РИА Новости».

Постпред республики подчеркнул, что украинскому лидеру стоит стыдиться за то, что он «принял эстафету из рук предшественников», которые своими действиями привели Украину к распаду государственности.

«Стыдиться надо и за десятилетия унижения русскоязычного и крымско-татарского населения полуострова, чьи языковые, образовательные и иные права на самостоятельное развитие грубо попирались, за угрозу майдановско-бандеровских властей Киева развязать войну и этническую чистку в Крыму, что и стало причиной обращения к тому времени уже независимой Республики Крым к России с просьбой о возвращении в лоно своей исторической Родины», — отметил Мурадов.

Таким образом он ответил на заявление Зеленского, сделанное 10 июня. Украинский лидер сказал, что восстановление отношений между Москвой и Киевом невозможно без возврата Крыма. При этом он выразил уверенность, что российскому народу через какое-то время станет стыдно за вхождение полуострова в состав РФ, а сам Крым снова станет частью Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за это решение.