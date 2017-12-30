|
В Крыму ответили украинскому генералу насчет ракетных атак на мост через Керченский пролив
30 декабря 2017, 14:24 • 1027 • В России
На Украине продолжают делать громкие заявления о строительстве Крымского моста. На сей раз отметился генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. По его мнению, Крымский мост является уязвимым с военной точки зрения, оно якобы сооружение недостаточно защищено от авиации, а также ракет наземного и морского базирования.
Крымский политолог Владимир Джаралла считает заявление украинского военного анекдотическим, а его самого и его коллег - героями баек.
- Потерпев поражение в войне с собственным народом, они (украинские военные - Авт.) стали словесными агрессорами, победителями проигранных битв, когда каждый из этих болтунов рассказывает красивую сказку про то, как надо всех победить. В реальности удар по Крымскому мосту будет объявлением войны России, армия которой только закончила сирийскую кампанию, - сказал "Комсомольской правде" - Крым" Джаралла.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин посоветовал украинским военным не интересоваться защищенностью Крымского моста, а уделить внимание проблемам внутри страны.
- У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ, - сказал Швыткин.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова Романенко "детским лепетом". Сенатор подчеркнул, что это "разговор не совсем адекватного генерала", который не осознает возможных последствий таких опасных заявлений.
Напомним, в сентябре президент незалежной Петр Порошенко поручил подать на Россию в суд за то, что строительство Крымского моста якобы вредит окружающей среде. А в ноябре власти Незалежной предложили остановить стройку моста новыми санкциями против России и компаний, которые задействованы в возведении объекта. Они жалуются, что Крымский мост подрывает экономику их страны - в портах Мариуполя и Бердянска значительно снижается грузооборот и загрузка зерновых терминалов.
Подпишитесь на нас
1027
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 декабря 2017, 11:54
|
27 декабря 2017, 06:54
|
26 декабря 2017, 03:09
|
24 декабря 2017, 07:24
|
25 декабря 2017, 02:54
|
25 декабря 2017, 02:54
|
28 декабря 2017, 08:54