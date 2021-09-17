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В Крыму ответили русской басней на отказ Европы, касающийся выборов

17 сентября 2021, 07:40  •  54 • Политика
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что крымчанам безразличен отказ Европарламента признавать выборы на полуострове. Ситуацию политик сравнил с лаем собаки Моськи из басни Крылова.
Напомним, ранее Европарламент (ЕП) в докладе по отношениям Россия - Евросоюз утвердил поправку-призыв к европейским странам применять санкции против граждан ЕС, принявших участие в наблюдении за выборами в Крыму. Их в ЕП признавать не намерены, поскольку считают Крым "аннексированным" Россией.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заметил на это, что крымчанам точка зрения европейцев "абсолютно безразлична". Сложившуюся вокруг выборов в Крыму ситуацию и её оценку в ЕП политик сравнил с лаем собаки Моськи на слона из басни Ивана Крылова "Слон и Моська".
"Напоминает лай Моськи из басни Крылова", - высказал свою точку зрения Ефим Фикс.
По мнению политика, сколько бы на Западе ни создавали шумихи вокруг выборов в Крыму ради того, чтобы это просто кто-то заметил, на итогах выборов на полуострове это никак не отразится.
В интервью "РИА Новости" Фикс отметил, что выборы на полуострове всё равно пройдут, несмотря ни на какие угрозы, запугивания или провокации извне.
Напомним, выборы депутатов Государственной думы в этом году проходят три дня начиная с сегодняшнего, 17 сентября, и продлятся до 19 сентября. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе - часть парламентариев проходит по партийным спискам, а часть - по одномандатным округам в один тур.
Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума. Москва давно поставила точку в вопросе принадлежности полуострова. Однако на Украине и на Западе отказываются признавать волю крымчан, считая полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией.

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