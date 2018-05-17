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В Крыму ответили на заявление депутата Рады о Крымском мосте

17 мая 2018, 13:09  •  123 • Украина
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Антона Геращенко, который допустил, что построенный Крымский мост достанется Украине.
 
Reuters
 

«У них нет ни одного шанса получить мост. Это собственность Российской Федерации и российского народа. Никакая другая страна не может претендовать на этот мост. Он соединил наш полуостров с Россией и сделал это навсегда», — сказал депутат.

Гемпель также добавил, что подобные провокации делаются с целью отвлечь украинцев от внутренних проблем страны.

«Это всё рассчитано на аудиторию националистов на Украине. Таким образом отвлекают украинских граждан от проблем, которые существуют в государстве. Кроме того, пытаются нагнетать обстановку на международном уровне в отношении России, занимаясь подобными провокациями», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что построенный Крымский мост достанется Украине.



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