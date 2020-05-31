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В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

31 мая 2020, 01:55  •  21 • Политика
Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, Меркель на протяжении шести лет руководствуется интересами США в данном вопросе и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявления жителей Крыма. Он подчеркнул, что референдум проходил при строгом соблюдении международного права.
Гемпель отметил, что, поддерживая санкции против России, Германия продолжает «преступную» политику Евросоюза.
«Крымчан санкциями не запугать», — заявил он «РИА Новости» в субботу, 30 мая.
27 мая в ходе выступления Меркель заявила, что Россия создала пояс нерешенных конфликтов, а также нарушила международное право, вернув в свой состав Крым.
При этом она подчеркнула, что «с самого начала канцлерства» стремится к конструктивному и одновременно критическому диалогу с Россией, а также к мирному сожительству.
Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав Российский Федерации. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса.

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