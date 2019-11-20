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В Крыму ответили на требование Киева компенсировать убытки
20 ноября 2019, 14:09 • 81 • Украина
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины требования к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
РИА Новости
«Судя по той сумме, которую обозначили, можно сказать, что Украина действительно находится в стадии стагнации, что явно им не хватает средств на текущие расходы государственного характера. Они сегодня пытаются найти эти деньги в Европе, и в том числе востребовать какие-то деньги с Российской Федерации», — пояснил Гемпель.
Он добавил, что украинским властям пора перейти от обвинительных исков в адрес России к конструктивному диалогу.
«Сегодня нужно выстраивать добрососедские отношения, сегодня надо возобновить торговые отношения с Российской Федерацией, и тогда у них экономическое положение выправится», — отметил Гемпель.
По его словам, все эти претензии не имеют никаких юридических оснований.
Ранее стало известно, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
АМПУ пообещала, что если в течение полугода не получит ответа от кабмина, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
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