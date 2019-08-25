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В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком

25 августа 2019, 00:09  •  43 • Политика
Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.
«Зеленский продолжает играть роль Голобородько (герой сериала «Слуга народа». — Ред.) на посту президента Украины. Это всё пафосные речи, не подкрепленные никаким смысловым содержанием и конкретными посылами», — сказала она в беседе с «РИА Новости» в субботу, 24 августа.
По словам Гридчины, ей бы очень хотелось, чтобы Зеленский перешел от свойственного всем президентам Украины «политиканства» к конкретным делам и исполнению своих обещаний.
Общественница обратила внимание, что украинскому лидеру следовало бы заняться прекращением вооруженного конфликта в Донбассе, прекращением преследования по политическим мотивам и улучшением жизни всех своих соотечественников.
«Если говорить о детях не в фигуральном, а прямом смысле, то пусть посмотрит в глаза тысячам родителей, чьи дети погибли под обстрелами мирных кварталов Донбасса», — сказала она.
Также Гридчина посоветовала Зеленскому приехать в Крым и спросить у местных, хотят они жить «на чужбине в Украине или на родине в России».
«Я уверена, что пан Зеленский получит однозначный ответ: «Слава Богу, мы вернулись в родную гавань», — подытожила активистка.
Ранее в этот же день Зеленский выступил с речью на торжествах по случаю Дня независимости страны, которые проходят в Киеве. Он, в частности, назвал Донбасс и Крым детьми, которых один сосед отобрал у другого. Неподконтрольный Киеву регион он сравнил с ребенком, которого «закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану», а полуостров — с ребенком, которого украли и выдали новое свидетельство о рождении.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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