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В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове

07 августа 2020, 08:40  •  243 • Политика
Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Местные органы управления предложили лидеру Республики не делать странных заявлений
Глава крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что на месте Киева он бы стал воевать за Крым, является абсурдом.
Ранее глава Республики заявил в интервью с Дмитрием Гордоном, что украинская сторона лишилась полуострова, не желая защищать свою землю. Киев отнесся к этому без внимания, с непростительной халатностью. По этому на месте властей он бы срочно привел армию в боевую готовность.
По словам Гемпеля, жители полуострова услышали от Лукашенко совершенно не то, что ожидали – белорусский лидер был далек от риторики, содружественной россиянам. И такие заявления – настоящий абсурд, так как высказывание президента предполагает войну за землю против населяющего ее народа.
Гемпель отметил, что часто такую ошибку совершают многие высокопоставленные чиновники и политики – нередко главы государств и иные лица высказываются не самым умным образом про Крым, ни разу при этом не побывав на его территории, сообщает РИА "Новости".
Также он призвал Лукашенко приехать в Крым, чтобы убедиться в полной законности исторического воссоединения полуострова с остальной частью России, отмечает РИА ФАН.
Ранее президент Белоруссии заявил в интервью с Гордоном, что Белоруссия и РФ опоздали с объединением в единое государство, так как теперь народ это не примет.

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