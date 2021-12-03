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В Крыму ответили на слова американского политика о сдаче Киевом полуострова

03 декабря 2021, 17:30  •  174 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Жители региона дали ясно понять посланцам Незалежной, что они не принимают и презирают майданные власти
Крым воссоединился с Россией не потому, что Украина его отдала в силу своей слабости или какого-то "майданного синдрома", а потому что население полуострова ненавидело и презирало "майданные власти". Именно это стыдно признать киевскому режиму и его западным кураторам.
Такую точку зрения высказал экс-депутат Госдумы, крымский политолог Руслан Бальбек, комментируя заявление бывшего советника в конгрессе США, доктора философии Ариэля Коэна. Ранее американец в интервью изданию Newsweek сказал, что Незалежная фактически добровольно отдала полуостров РФ, как и Черноморский флот. Коэн призвал Киев преодолеть "модель саботажа", которая была присуща ему в 2014 году.
Бальбек не согласился с данным утверждением. По его словам, украинская сторона "отдала Крым не из-за слабости своей армии или майданного синдрома", а потому что настроения крымчан радикально отличались от киевских. В итоге вожди "революции гидности" осознали, что "посулы типа мы Европа не сработают".
"К тому же российский флот был довольно отрезвляющим фактором для буйных. Взвесив свои шансы, майданные власти решили не ввязываться в войну за Крым и отдали все, что там было. А теперь это прекрасный повод для истерик, мол, русские всё забрали – им стыдно признать, что полуостров их ненавидел и презирал", – сказал "Известиям" Бальбек.
Одновременно он согласился с мнением Коэна о наличии проблем у сегодняшней Украины, включая энергетический кризис. Российский политолог в связи с этим напомнил поговорку: "снявши голову по волосам не плачут".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву поведал историю о том, как украинские военные сами выходили на связь с российскими коллегами и предлагали взять под свой контроль Крым, иначе он достанется НАТО. Таким образом, констатировал бацька, полуостров вернулся в состав России без единого выстрела.

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