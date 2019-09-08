Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вернулись не ангелы или Надя-2?
Путин попросил Зеленского перечитать Минские соглашения
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Где и какие выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября
Главная / Украина

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

08 сентября 2019, 14:54  •  147 • Украина
Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT протест Министерства иностранных дел Украины в связи с выборами в Крыму.
 
РИА Новости
 

«В очередной раз мы наблюдаем пустое сотрясание воздуха со стороны украинского государства и его очередных институтов, которые в этом отношении имитируют просто бурную деятельность», — отметил Ганжара.

Депутат напомнил, что крымчане выбирают органы республиканской власти, крымский парламент, органы местного самоуправления, и, как подчеркнул Ганжара, сегодня происходит процесс формирования уже второго созыва таких органов.

«Мы, конечно, понимаем, что все органы, которые работали на протяжении пяти лет и которые будут избраны, будут иметь абсолютно законные полномочия с точки зрения российского законодательства», — пояснил он.

Ганжара добавил, что другой реакции от украинских властей в Крыму и не ожидали.

«Что там думают на Украине относительно этого, нас не касается», — заключил депутат.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму. 

В МИД также призвали международных партнёров дать «принципиальную оценку» действиям Москвы и «увеличить давление» на неё.

8 сентября в России проходит единый день голосования.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
08 сентября 2019, 05:09
Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17
07 сентября 2019, 19:24
Эксперт оценил слова Порошенко о причастности к обмену России и Украины
08 сентября 2019, 01:54
В Белоруссии положительно оценили обмен между Киевом и Москвой
08 сентября 2019, 05:09
В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Зеленского
07 сентября 2019, 16:09
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
07 сентября 2019, 22:54
Кто втягивает Молдову в конфликт с Турцией
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2019, 05:09
Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17
08 сентября 2019, 08:24
Сенсация от Косова, лидерство Украины и первая победа Португалии: обзор матчей квалиф...
08 сентября 2019, 03:39
Олег Кашин: Хватит игр в братский народ. Хороший украинец называет себя русским!
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле&quo...
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2019, 06:39
Насилие, однополый секс и наркотики: тайная жизнь Дарьи Навальной (Руслан Осташко)
03 сентября 2019, 21:24
"На её совести тысячи трагедий и смертей": Трагедия семьи Юлии Тимошенко не у всех вызвала сочувствие
02 сентября 2019, 09:24
«Самый мощный в мире»: какими характеристиками будет обладать новый российский ракетный двигатель РД-171МВ
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее призыва вернуть Крым Украине
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
05 сентября 2019, 02:24
Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымского канала для фауны залива Сиваш
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.