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В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

27 июля 2019, 07:09  •  181 • Политика
Спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове готовы к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной. Об этом 27 июля сообщает «РИА Новости».
Так он ответил на петицию, которая днем ранее появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского. В ней опубликована просьба восстановить сообщение, поскольку пересадки с автобуса на автобус для людей стали невыносимыми и дорогими.
По словам Фикса, подобную инициативу украинских граждан следует только приветствовать. Он отметил, что запуск поездов будет выгоден самой Украине.
«Это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов», — сказал Фикс.
Однако парламентарий сомневается, что Украина сможет наладить сообщение раньше запуска движения по Крымскому мосту. По его словам, для этого нужно восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области, которую разобрали, а учитывая финансовое положение Украины, сделать это будет трудно.
До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны страны ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок на полуостров авиационным и железнодорожным транспортом.
Железнодорожную часть Крымского моста запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря 2019 года. Первые два поезда проедут по направлению Симферополь–Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к России.

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