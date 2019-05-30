В Крыму ответили на подготовленные Киевом санкции из-за раскопок на полуострове

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал инициирование Министерством по вопросам неподконтрольных территорий Украины введения санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений в связи с «незаконными археологическими раскопками» в Крыму.

«Никакое Министерство по вопросам неподконтрольных территорий и вообще какой-либо украинский орган не будут указывать нашей стране, что делать в Республике Крым относительно любых процессов. Мы понимаем, что сегодня киевский режим продолжает пытаться ухватиться за любую возможность, чтобы развязать очередной виток крымской истерии», — отметил Ганжара.

По словам депутата, всем в мире настолько надоела «истерия Украины» и настолько всё сильнее укрепляется понимание в международном сообществе и на самой Украине, что Крым является частью России, что на подобные высказывания уже никто не обращает внимания.

«Украина лучше бы подумала над компетенциями органов, которые она финансирует, которые просто для того, чтобы оправдать своё существование и проедание бюджетов... ищут какие-то поводы и возможность, чтобы что-то придумать», — заключил он.

Ранее в Киеве инициировали санкции против России за раскопки в Крыму.