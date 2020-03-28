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В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова

28 марта 2020, 22:35  •  191 • Украина
На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского. Причиной для появления сил НАТО в этом регионе, по логике авторов петиции, является «постоянная угроза и некорректное поведение России».
Однако подобного развития событий можно не опасаться, считает заместитель председателя Верховного совета Крыма Григорий Иоффе. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что в руководстве Североатлантического альянса отлично понимают «геополитические реалии» и не станут столь откровенно провоцировать РФ.
«Конечно, натовцы являются нашими противниками, если не сказать врагами, но мы прекрасно понимаем, что идиотов среди лиц, принимающих решения, там нет. Так что я думаю, что эта петиция — обыкновенная пропагандистская провокация, которая затеяна дебилами и на дебилов же рассчитана», — убежден собеседник ФАН.
По его словам, несмотря на то, что Верховная рада после так называемой «революции достоинства» приняла закон, декларирующий пронатовские устремления Украины, объективная реальность зависит совсем не от властей в Киеве.  
«Есть такая известная русская поговорка, которая, я уверен, известна и Брюсселе. Звучит она так: «Не лезь на рожон!». Уверен, никто в НАТО этим заниматься не будет», — сказал политик.
Тем не менее, если такая военно-морская база появится, она будет создавать серьезную угрозу не только для Крыма, но и для России в целом, считает Иоффе. Причем настолько очевидную, что это будет фактическим объявлением войны. США на такой риск никогда не пойдут.
«Угроза со стороны НАТО есть всегда, — признает собеседник ФАН. — И надо быть к ней готовым. Этот блок занимается расширением на восток, подбираясь к нашим границам, нарушая тем самым обещания, данные еще президенту СССР Михаилу Горбачеву. Однако так откровенно провоцировать нас никто не будет».
Иоффе заверил, что, как бы ни сложилась международная ситуация, Российская Федерация находится во всеоружии, а Крым полностью укреплен с военной точки зрения и является неуязвимым.
«Сегодня нет такой угрозы, которая могла бы претвориться в жизнь против Крыма», — резюмировал политик.
Автор: Игнат Старцев

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