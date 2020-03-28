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В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова
28 марта 2020, 22:35 • 191 • Украина
На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского. Причиной для появления сил НАТО в этом регионе, по логике авторов петиции, является «постоянная угроза и некорректное поведение России».
Однако подобного развития событий можно не опасаться, считает заместитель председателя Верховного совета Крыма Григорий Иоффе. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что в руководстве Североатлантического альянса отлично понимают «геополитические реалии» и не станут столь откровенно провоцировать РФ.
По его словам, несмотря на то, что Верховная рада после так называемой «революции достоинства» приняла закон, декларирующий пронатовские устремления Украины, объективная реальность зависит совсем не от властей в Киеве.
Тем не менее, если такая военно-морская база появится, она будет создавать серьезную угрозу не только для Крыма, но и для России в целом, считает Иоффе. Причем настолько очевидную, что это будет фактическим объявлением войны. США на такой риск никогда не пойдут.
Иоффе заверил, что, как бы ни сложилась международная ситуация, Российская Федерация находится во всеоружии, а Крым полностью укреплен с военной точки зрения и является неуязвимым.
Автор: Игнат Старцев
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