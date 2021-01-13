Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а...
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, треб...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Главная / Политика

В Крыму ответили на планы Лондона вернуть регион Украине

13 января 2021, 15:30  •  145 • Политика
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
В парламенте республики напомнили, что попытки вмешательства во внутренние дела России чреваты последствиями
Намерения Лондона провести "реинтеграцию" Крыма для его возвращения под контроль Украины будут пресечены российской стороной. Попытка нарушения территориальной целостности РФ грозит необратимыми последствиями, сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Согласно приведенным данным, ранее на официальном портале кабмина Великобритании опубликовали законопроект, в соответствии с которым британская дипмиссия займется на Украине финансированием программы по "реинтеграции" полуострова.
Крымский парламентарий отметил, что органы государственной власти в России не потерпят попыток вмешательства во внутренние дела РФ. А смягчение политики Лондона в отношении полуострова в виде готовности финансирования проектов для украинской стороны является "подачкой с барского плеча".
Гемпель также отметил, что с 2014 года Запад продолжает заниматься мифотворчеством и фантазиями о нарушениях прав человека в Крыму и "аннексии" полуострова. Тем не менее, никто из западных представителей не решился на личное посещение региона, чтобы узнать мнение местных жителей.
Парламентарий добавил, что республика готова поделиться опытом своего развития и общего межнационального согласия, передает РИА Новости.
Ранее Гемпель прокомментировал приглашение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на участие в саммите по "возвращению" Крыма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
13 января 2021, 11:50
Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль - СМИ
13 января 2021, 10:00
Россия едко высмеяла Украину за "кражу" ученого Королева
13 января 2021, 02:40
Бузова после заявления "Я точно имигрирую!" призналась в любви к России и Путину
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадач...
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие по...
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на г...
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2021, 00:45
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто спрашивал?"
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
08 января 2021, 14:30
Начало крупной революции: политолог о ситуации в США
08 января 2021, 18:10
Как беспорядки в США скажутся на Украине: заявление депутата Рады
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
07 января 2021, 19:15
Подлый удар на Рождество: Израиль бил по мирным жителям - спасли лишь русские ПВО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.