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В Крыму ответили на отказ Киева возобновить пассажирское сообщение

29 сентября 2019, 18:09  •  49 • Политика
Киев допустил большую глупость, прекратив пассажирское сообщение с Крымом. По мнению первого вице-спикера парламента региона Ефима Фикса, это решение создало проблемы как гражданам Украины, так и экономике страны.
«Это было и остается большой глупостью со стороны Украины — прекратить транспортное сообщение с Крымом как составной частью Российской Федерации, которая принесла Украине огромный экономический ущерб, кроме того, они создали проблемы для своих же граждан, массово приезжающих в Крым к родственникам и на отдых», — цитирует Фикса «РИА Новости».
Ранее в этот день глава Мининфрастуктуры Украины Владислав Криклий допустил организацию властями официальных пассажирских перевозок, но только украинскими перевозчиками и только от границы Крыма и по территории Украины.
Министр подчеркнул: о возобновлении сообщения и рейсах на полуостров и с него речи не идет.
На данный момент Киев продолжает строить контрольно-пропускные пункты «Чонгар» и «Каланчак» на границе с Крымом. Соответствующее поручение дал президент Украины Владимир Зеленский.
Железнодорожное и авиасообщение с Крымом Украина прекратила в 2014 году, после того как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Ранее в сентябре украинские пограничники в одностороннем порядке перестали пропускать машины в Крым на КПП «Каланчак», а украинское госучреждение «Госгидрография» и вовсе предложило установить с Россией морскую границу. В Общественной палате Крыма инициативу ведомства поприветствовали и назвали условия ее реализации.

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