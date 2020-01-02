|
В Крыму ответили на новогоднее обращение Зеленского к крымским татарам
02 января 2020, 15:39 • 70 • Украина
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал новогоднее обращение украинского президента Владимира Зеленского к крымским татарам.
РИА Новости
«Президент Украины в своём обращении вместо ответов на тот бардак, который всё ещё продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке», — сказал Умеров РИА Новости.
Он не согласился с заключением Зеленского, что «мы все украинцы».
«Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и ещё лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году, — это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России», — подытожил глава автономии крымских татар.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день», а не эпизодически.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 декабря 2019, 14:24
|
31 декабря 2019, 08:39
|
30 декабря 2019, 09:39
|
27 декабря 2019, 07:09
|
31 декабря 2019, 21:39
|
29 декабря 2019, 11:09
|
28 декабря 2019, 02:39