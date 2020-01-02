В Крыму ответили на новогоднее обращение Зеленского к крымским татарам

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал новогоднее обращение украинского президента Владимира Зеленского к крымским татарам.

«Президент Украины в своём обращении вместо ответов на тот бардак, который всё ещё продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке», — сказал Умеров РИА Новости.

Он не согласился с заключением Зеленского, что «мы все украинцы».

«Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и ещё лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году, — это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России», — подытожил глава автономии крымских татар.

Ранее Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день», а не эпизодически.