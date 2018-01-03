В Крыму ответили на хвастливый видеоролик испытаний нового ракетного комплекса на Украине

На Украине, как мы писали, прошли испытания двигателя для ракет нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2", который может поражать одиночные и групповые стационарные цели на расстоянии от 50 до 280 километров.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек уверен, что официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы, но зря.

- Украина стремится произвести впечатление на жителей полуострова как страна, способная разрабатывать и производить высокотехнологичное оружие. И хотя новая ракета, как, впрочем, и предыдущие, только роликом в ютубе себя и проявила, и относится к категории «земля-воздух», - то есть хорошо попадает в воздух, - по мнению киевских политиков это должно заставить вздрогнуть крымчан от страха, - сказал «КП-Крым» депутат Госдумы Руслан Бальбек. - Именно страх является настоящей боеголовкой украинского ракетного оружия - по крайней мере, в Киеве этого очень желают. Именно страх должен внести панику среди жителей полуострова, и в горячечных бредовых мечтах вызвать протестное настроение среди крымских татар. Но здесь, что называется, киевского сокола сбили на взлете - страха нет, протестных настроений тоже. А с точки зрения военных, - кроме как стального цилиндра с двигателем они больше ничего не увидели. Впрочем, громкие заявления и видеоролик, фактически, легализует возможность «ободрать» украинский народ для пополнения военного бюджета.