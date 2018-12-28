В Крыму ответили министру обороны Украины, который пообещал сотню проходов ВМСУ через Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что корабли ВМСУ пройдут через Керченский пролив еще сотню раз и назвал Азовское море «частью Украины».

Полторак уверен, что Россия задержала два бронекатера и буксир ВМСУ, которые хотели незаконно пройти в Азовское море по Керчь-Еникальскому каналу, не из-за нарушения правил, а потому, что РФ якобы «испугалась» усиления военной группировки Украины.

- Будет и 20, и 30, и 100 (проходов украинских военных кораблей через Керченский пролив, - ред.), и это будет всегда, потому что Азовское море – это часть Украины. Мариуполь, Бердянск – наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права, - сказал Полторак.

Депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара уверен, что Крыму нужно готовиться к любым провокациям после таких заявлений.

- Мы в очередной раз убеждаемся в неадекватности людей, которые сегодня представляют действующий киевский режим. Учитывая агонию этого режима, мы должны быть готовы к провокациям. Люди, которые сегодня правят бал в Киеве готовы поднимать ставки, и поднимать их очень высоко, - сказал Ганжара в комментарии «Комсомольской правде – Крым». - Народ Украины, население не имеет для них никакой ценности, и они готовы на любые спекуляции.

По мнению депутата, украинская власть пытается выставить нарушение госграницы РФ и проход по Керченскому проливу в нарушение действующих норм неким «подвигом».

- Мне кажется, это заявление – очередная пустышка, пустые слова от министра обороны Украины. Никаких проходов не будет, но нужно же показать хотя бы на словах, что его ведомство собой что-то представляет, что украинская армия, о которой мы столько слышим со стороны украинских деятелей, действительно сильная и боевая, и готова на любые подвиги. В реальности – совершенно другая картина. После того, как были задержаны украинские моряки (абсолютно законно с точки зрения всех норм права), деморализация украинской армии достаточно высокая. Вряд ли найдутся те, кто захочет повторить судьбу задержанных, - уверен Владислав Ганжара.

Он подчеркнул, что любая попытка украинских кораблей осуществить противоправные действия будет пресечена Российской Федерацией.

- Любая серьезная провокация военного характера в адрес нашей страны - и об этом уже сказал наш президент - приведет к потере украинской государственности, это будет катастрофа для Украины, окончательная и полная. Мы надеемся на адекватную смену действующей власти, изменение курса. Если агрессивная риторика будет продолжаться, то ничем хорошим для Украины это не закончится, - заключил депутат.