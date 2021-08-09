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В Крыму ответили Киеву на требование репараций

09 августа 2021, 20:25  •  210 • Политика
В крымском парламенте пообещали Киеву "дырку от бублика" вместо репараций.
В Крыму прокомментировали заявление украинского вице-премьера, который считает, что Украина должна получить репарации от России. По мнению украинского чиновника Алексея Резникова, Россия обязательно заплатит Украине "репарации" за воссоединение с Крымом. При этом он полагает, что возвращение Крыма под контроль Незалежной не будет быстрым.
В Крыму на подобный пассаж ответили категорично: не репарации, а дырку от бублика.
Как заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, Украина может даже не рассчитывать на некие выплаты. Он указал, что вместо таких заявлений Украине впору выплатить Крыму за многолетнее разорение.
Гемпель указал, что после возвращения Крыма в состав России полуостров изменился в лучшую сторону. Он посоветовал украинским чиновникам воочию убедиться, что за короткий срок в регионе после десятилетий разграбления наконец стали происходить позитивные изменения.
"Это Крыму впору выставлять счёт на возмещение материального ущерба, нанесённого полуострову за все годы его разорения и разрухи в составе Украины", - пояснил в комментарии "РИА Новости" Гемпель.

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