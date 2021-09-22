В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы

Турции, которая отказалась признавать итоги российских выборов в Госдуму на территории Крыма, следует помнить британскую пословицу. В ней говорится о неразумности бросаться камнями, когда живешь в стеклянном доме. Такое мнение во вторник, 21 сентября, выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы открыты к полноценному сотрудничеству с нашими ближайшими соседями из Турции. Но живем мы не для того, чтобы им понравиться, и совсем не в соответствии с их представлениями о том, как мы должны себя вести. Если Турция хочет равноправного, взаимовыгодного сотрудничества — милости просим в Крым. Если собирается нас поучать — проживем и без нее», — приводит его слова «РИА Новости».

Жители Крыма, как подчеркнул Константинов, сами выбрали Россию и «вернулись домой». По его словам, об этом они мечтали несколько поколений.

«Пусть в Турции какие-то выборы проведут, пусть попробуют это сделать хоть на десятую долю так же демократично и конкурентно, как в России — мы их тоже не признаем, скажем, на территории Стамбула, правильное название которого Константинополь, поскольку мы не признаем нелегальную аннексию этого города, совершенную в 1453 году. И что это изменит? Да ничего. Потому мы, скорее всего, не станем заниматься такими глупостями даже в отместку своему южному соседу», — сказал глава крымского парламента.

Он убежден, что турецким властям не следует брать пример с западных партнеров, которым свойственны двойные стандарты и избирательная память.

Константинов также указал на то, что события 2016 года в Турции считают попыткой военного переворота, в то время как произошедшее на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом не признают.

«Ведь если не путать черное и белое, то надо отказывать в признании легитимности украинского режима, всех его институтов и структур после незаконного свержения конституционной власти, а не наш российский выбор, сделанный предельно легитимно и демократично. И вообще, неплохо бы помнить старую британскую пословицу о том, что неразумно бросаться камнями, когда живешь в стеклянном доме», — резюмировал он.

20 сентября МИД Турции заявил, что прошедшие 17–19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции, так как страна не признает присоединение полуострова к РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заметила, что Россия не оставит этот шаг без внимания и в данный момент делает выводы, которые не принесут пользу отношениям двух стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 сентября заявил, что Кремль не приемлет заявлений МИД Турции о нелегитимности выборов в Госдуму на территории Крыма. При этом, по словам Пескова, взаимодействие с Анкарой в интересах обеих сторон и Москва продолжит работу с турецкой стороной, надеясь на сближение позиций в конечном счете.

По мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, заявление МИД Турции является частью гибридной войны против России. Она подчеркнула, что сообщение турецкого ведомства должно рассматриваться как «противоправное вмешательство» в вопросы суверенного государства.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.