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В Крыму оценили желание Кравчука посетить полуостров

24 января 2021, 19:10  •  145 • Политика
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди ответила на заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о желании посетить полуостров. В частности, она напомнила, что из-за пандемии коронавируса на территории России установлены ограничительные меры.
«Приезжать в Крым можно и нужно, ведь изменения, происшедшие после воссоединения Крыма с Россией, колоссальные. Нужно также определиться: в каком качестве будет осуществляться поездка. Это может быть частный визит либо в качестве участника официальной делегации. Решение вопроса о пребывании официальных иностранных лиц в субъекте Российской Федерации — Республике Крым осуществляется в установленном законом порядке, посредством Министерства иностранных дел Российской Федерации», — сказала Ковитиди 22 января в эфире НСН.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что визит Кравчука в Крым никому не интересен, кроме него самого, и напомнил, что ранее экс-президент Украины требовал ужесточить санкции против РФ.
«И теперь он ждет, что мы его с гармошками и песнями в Крыму встречать будем? Думаю, максимум, что ожидает здесь Леонида Кравчука, — это захлопнутые перед носом двери», — заявил Бальбек.
О желании посетить Крым для оценки обстановки на полуострове Кравчук заявил ранее в этот день. В то же время он признал, что поездка не принесла бы ему удовлетворения, а Москва не оценила бы положительно его визит.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что полуостров открыт для всех, кто хочет объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе, пишет «Газета.ру».
Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

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