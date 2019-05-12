В Крыму оценили заявление партии Порошенко о «нарушении» прав коренных народов

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT намерение фракции партии «Блок Петра Порошенко» обратиться в ООН, ОБСЕ и НАТО в связи с некими «нарушениями» со стороны Москвы прав коренных народов на территории России.

«Порошенко перед уходом решил примерить на себя плащ «защитника угнетённых». Правда, с одной оговоркой — якобы угнетаемых в России народов. В лучших украинских традициях — факты отсутствуют, обращение в международные организации и робкая надежда Порошенко, что если не президентом, то хоть главным борцом за права «пролетариата» он сможет остаться. Сегодняшний украинский лидер напоминает кухарку, которая не умеет готовить, побила всю посуду, но надеется испечь какой-то пирог и тем самым задобрить проверяющих. Но все «пироги» Порошенко либо пригорели, либо он в тесте на муке сэкономил», — сказал Бальбек.

Депутат также отметил, что у действующего украинского президента «нет времени обращать внимание на свой собственный народ».

«Какое там угнетение. Все живут, в Европу ездят работать — мечта поэта. И никого не смущает тот факт, что российские коренные народы почему-то никого не просят о защите своих прав, да и про угнетения не знали, пока Порошенко не заявил», — заключил он.

Ранее во фракции партии «Блок Петра Порошенко» заявили о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ и НАТО в связи с некими «нарушениями» со стороны Москвы прав коренных народов на территории России.

Там отметили, что с 2014 года в России якобы усилилось давление на представителей данных народов из-за их политических убеждений.