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В Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова

29 декабря 2018, 14:09  •  102 • Украина
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего украинского вице-премьера Владимира Семиноженко о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
 
РИА Новости
 

«Я думаю, что это только начало осознания тех потерь, которые Украина несёт из-за своей деструктивной политики в отношении России и Крыма, в частности. Мы знаем, что Россия — главный торгово-экономический партнёр Украины, но мы видим враждебную политику по отношению к нашей стране. Не мы пошли на эти шаги. Украинский режим сознательно на это пошёл. Сейчас никто не будет спасать украинскую экономику. Уверен, что настанет тот день, когда Украина будет просить о нормализации экономических отношений с нашей страной. Продолжающееся ухудшение отношений в первую очередь будет бить по каждому украинцу», — пояснил Ганжара. 

Ранее бывший вице-премьер Украины рассказал о потерях страны из-за блокады Крыма.

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