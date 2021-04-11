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В Крыму оценили заявление Эрдогана о полуострове

11 апреля 2021, 14:25  •  92 • Политика
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов 11 апреля назвал дарами данайцев обещание президента Турции Реджепа Эрдогана помочь Украине вернуть контроль над полуостровом.
«Так называемая поддержка Турцией «Крымской платформы» живо напоминает известную сцену из «Энеиды» Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». У Эрдогана свои внешнеполитические цели, и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния», — сообщил Молохов в разговоре с «РИА Новости».
Он также добавил, что с союзником в виде Турции у президента Украины не будет потребности во врагах и что от грандиозных планов в виде «Крымской платформы» останется одно разбитое корыто.
В свою очередь депутат Государственной думы Руслан Бальбек отметил, что президент Турции сказал то, что хотел услышать президент Украины, но это не свидетельствует о том, что за этими высказываниями обязательно последуют конкретные действия.
Ранее, 10 апреля, Эрдоган в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил решение турецкого правительства не признавать «аннексию Крыма».
По словам турецкого президента, его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также «Крымскую платформу», которая якобы направлена на объединение украинских территорий.
Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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