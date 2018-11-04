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В Крыму оценили заявление экс-депутата Рады о возвращении полуострова в состав Украины

04 ноября 2018, 20:54  •  4 • Украина
Крымский сенатор Сергей Цеков прокомментировал высказывание экс-депутата Верховной рады Святослава Пискуна, который ранее заявил, что полуостров «через три-четыре года» вновь пожелает вернуться в состав Украины.
 
РИА Новости
 

«Скорее придёт время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией. Когда будет создано единое союзное государство, мы действительно окажемся в одном государстве с Украиной», — цитирует его РИА Новости.

По мнению политика, как только Украина переболеет русофобией, страна «придёт к единственно верному выводу», который заключается в том, что «её будущее вместе с Россией».

Сенатор также добавил, что слова Пискуна являются «несбыточной мечтой».

Ранее Пискун заявил, что «через три-четыре года» Крым вновь пожелает вернуться в состав Украины, так как якобы население полуострова увидит, что украинское государство активно развивается. 

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН оценил материал американского журнала The National Interest, согласно которому у Киева нет никаких шансов вернуть Крым под свой контроль.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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