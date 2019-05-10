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В Крыму оценили запрос Украины в Международный трибунал
10 мая 2019, 16:24 • 54 • Украина
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов назвал абсолютно неуместными претензии Украины на Керченский пролив, указанные в запросе в Международный трибунал по морскому праву.
РИА Новости
«В запросе Украины в Международный трибунал по морскому праву говорится о якобы украинском статусе Керченского пролива и территориального моря, прилегающего к Крыму. Это утверждение абсолютно неуместно», — приводит слова Молохова РИА Новости.
Он добавил, что вопросы суверенитета над Крымом как неотъемлемой частью России и прилежащей морской зоной «не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств».
Ранее в МИД Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале.
В российском Министерстве иностранных дел ранее отмечали, что Киев пытается использовать ситуацию с моряками во внутриполитических целях, обращаясь в Международный трибунал.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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