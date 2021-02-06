|
В Крыму оценили угрозы Зеленского бороться с ведущими бизнес на полуострове
06 февраля 2021, 21:35 • 144 • Политика
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал абсурдом обещание президента Украины Владимира Зеленского бороться со всеми, кто ведет бизнес на полуострове. Заявление украинского лидера Бобков прокомментировал в субботу, 6 февраля.
По его словам, такие вещи показывают агонию украинской власти, а Зеленский из относительно либерального кандидата на пост президента Украины стал одиозной фигурой.
«Это судьба всех украинских лидеров, пока они будут заигрывать с националистами и кукловодами», — сказал Бобков «РИА Новости».
Как он отметил, украинским властям следует заниматься социально-экономическим развитием страны, не вмешиваясь в дела России.
Ранее в феврале Зеленский в видеообращении заявил, что Киев будет бороться с теми, для кого бизнес в Крыму и Донбассе является нормой.
В конце января глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал Зеленского прекратить обманывать жителей страны насчет якобы возможного «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева.
Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ.
Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
144
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2021, 21:10
|
31 января 2021, 13:25
|
30 января 2021, 23:40
|
01 февраля 2021, 18:45
|
30 января 2021, 23:40
|
30 января 2021, 21:50
|
02 февраля 2021, 18:35